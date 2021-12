Voormalige Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi door junta veroordeeld tot 4 jaar cel, EU veroordeelt “politiek gemotiveerd” vonnis

Aung San Suu Kyi, Nobelprijswinnares en de vroegere regeringsleidster in het Aziatische Myanmar, is maandag veroordeeld tot vier jaar cel. Ze werd schuldig bevonden aan het ‘aanzetten tot onrust en het schenden van de coronamaatregelen’ tijdens de kiescampagne van vorig jaar. Ze kreeg twee jaar voor elk van die aanklachten. Dat meldt een woordvoerder van de Myanmarese junta.

De intussen 76-jarige Suu Kyi leidde een verkozen burgerregering die in februari werd afgezet door het leger. Al sinds de militairen in Myanmar opnieuw de macht overnamen, zit ze gevangen.



Oud-president Win Myint werd maandag tot dezelfde straffen als Suu Kyi veroordeeld. Beiden worden evenwel nog niet meteen naar de gevangenis overgebracht. “Ze moeten vanop de plaats waar ze nu verblijven (in hoofdstad Naypyidaw, red.) nog terechtstaan voor de andere beschuldigingen die hen ten laste worden gelegd”, zegt de woordvoerder, zonder meer details te geven.

Nog meer beschuldigingen

De voorbije maanden werd Aung San Suu Kyi door de junta steeds meer zaken ten laste gelegd. Ze wordt er onder meer van beschuldigd de wet op de staatsgeheimen te hebben geschonden, corruptie te hebben gepleegd en de verkiezingen te hebben vervalst. In totaal is ze aangeklaagd voor minstens elf feiten. Als ze voor alles schuldig bevonden wordt, kan ze veroordeeld worden tot meer dan honderd jaar cel. Op 14 december wordt een volgende vonnis uitgesproken.

Journalisten hebben geen toegang tot de speciale rechtbank die in Naypyidaw voor Suu Kyi werd ingericht. Evenmin mogen haar advocaten met de media praten.

Huisarrest

Aung San Suu Kyi belichaamt in zekere zin de tumultueuze geschiedenis van Myanmar. Ze was eerder lange tijd in huisarrest geplaatst en kreeg voor haar strijd voor de democratie en de mensenrechten in haar land veel internationale erkenning. Het leverde haar tientallen onderscheidingen op, waarvan de Nobelprijs voor de Vrede (1991) de bekendste is. Van ons land ontving ze een medaille van Grootofficier in de Kroonorde.

Na haar vrijlating in 2010 ging Myanmar een meer democratische koers varen en werd Aung San Suu Kyi de facto de politieke leider van het land. De macht moest ze echter delen met het leger. Enkele jaren geleden verloor Suu Kyi veel van haar krediet bij de internationale gemeenschap toen ze niets deed om het geweld tegen te houden dat het leger van Myanmar tegen de Rohingya-minderheid beging.

Volledig scherm Oud-president Win Myint (L) met Aung San Suu Kyi in het parlement in Naypyidaw in 2018. © AFP

Begin dit jaar werd ze dus opnieuw aan de kant geschoven. Anders dan tijdens haar huisarrest heeft ze maar weinig contact meer met de buitenwereld. Haar advocaten mag ze maar heel kort zien en veel van haar naasten zijn opgepakt of gevlucht. Volgens analisten willen de militairen haar definitief het zwijgen opleggen.

Sinds de staatsgreep van begin februari dit jaar zouden in Myanmar al meer dan 1.300 mensen gedood zijn en meer dan 10.000 anderen opgepakt in het kader van de militaire repressie, zegt de plaatselijke ngo Assistance Association for Political Prisoners.

‘Opnieuw grote stap achteruit’

De Europese Unie heeft de veroordeling van de Myanmarese voormalige regeringsleidster maandag scherp veroordeeld. Het gaat om een “politiek gemotiveerd” vonnis, zegt de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell: “Dit politiek gemotiveerde vonnis is opnieuw een grote stap naar achteren voor de democratie (in Myanmar, red.) sinds de militaire staatsgreep", zegt Borrell in een verklaring in naam van de EU en haar 27 lidstaten.

“Deze procedure is een manifeste poging om de democratisch verkozen leiders uit te sluiten van de inclusieve dialoog”, zegt Borrell. Hij spreekt over een “nieuwe stap in de ontmanteling van de staat” en een “nieuwe, flagrante schending van de mensenrechten” in Myanmar. De EU wil dat alle politieke gevangenen in Myanmar en iedereen die door het regime om arbitraire redenen wordt vastgehouden, worden vrijgelaten.

