Voormalige Miss Oekraïne poseert met wapens en roept op om haar land te steunen

De voormalige Miss Oekraïne Anastasiia Lena poseert op Instagram met airsoftgeweren en roept op tot solidariteit met haar thuisland. “Handen af van Oekraïne”, schrijft ze bij beelden die de afgelopen dagen viraal gingen. In een nieuwe post verduidelijkt de miss dat ze “een gewone mens is, geen militair”.

Anastasiia Lena nam in 2015 als Miss Oekraïne deel aan de schoonheidswedstrijd Miss Grand International in Thailand. Vandaag is ze in haar thuisland vooral bekend als influencer, met bijna 280.000 volgers op Instagram. Op haar pagina deelt de voormalige miss voornamelijk glamoureuze foto’s van zichzelf, afgewisseld met foto’s in camouflagekledij en poserend met airsoftgeweren.

Vorige week woensdag, de dag waarop de Russische invasie in Oekraïne begon, plaatste Lena twee foto’s van zichzelf in gevechtskledij en met een airsoftgeweer in de aanslag. “Handen af van Oekraïne”, schreef ze erbij. De beelden werden in een mum van tijd opgepikt door verschillende media wereldwijd. Gisteren bracht ze opnieuw een statement naar buiten, waarbij ze verduidelijkte dat ze geen militair is, “enkel een vrouw, een normale mens, zoals alle mensen in mijn land”.

De miss legt uit dat ze al jaren airsoftgeweren gebruikt als hobby, en dat de foto’s die ze post op haar profiel dienen om mensen te inspireren. “Tot woensdag had ik een normaal leven, zoals miljoenen anderen”, schrijft de in Kiev geboren vrouw. “Dit is mijn stad, Oekraïne is mijn land. Help ons, de Oekraïense bevolking, om de Russische agressie te stoppen", schrijft ze.

Of Lena effectief de wapens heeft opgenomen om haar stad te helpen beschermen, zoals gevraagd door president Volodimir Zelenski, is niet duidelijk.

