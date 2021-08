Voormalige leider van extreemrechts in Oostenrijk veroordeeld voor corruptie

“Ibizaschandaal”

De zaak is een uitloper van het beruchte “Ibizaschandaal”. Strache (52) viel in mei 2019 van zijn voetstuk toen verborgencamerabeelden uit 2017 opdoken. Te zien was hoe Strache in een villa op Ibiza een onderhoud had met een vrouw die zich voordeed als een nichtje van een Russische oligarch actief in de wegenbouw. Als de oligarch een Oostenrijkse krant kocht en zo de kritische berichtgeving een halt kon toeroepen, zouden alle overheidscontracten naar de oligarch gaan. Het familielid bleek een ingehuurde actrice.