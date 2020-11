Voormalige hartsvriendin rekent af met Ivanka Trump: “Ze heeft haar vaders instinct om anderen onder een bus te gooien om zichzelf te redden”

Ooit was ze de hartsvriendin van Ivanka Trump, maar da’s verleden tijd. Lysandra Ohrstrom - nu journaliste - schetst in een uitgebreid artikel in tijdschrift Vanity Fair geen fraai beeld van Donald Trumps dochter. “Ivanka heeft de Trump-radar voor status, geld en macht.”

Lysandra (38) en Ivanka (39) volgden les aan dezelfde ‘private school’ in de Upper East Side in het New Yorkse stadsdeel Manhattan. Een jaar les volgen aan The Chapin School kost ongeveer 52.000 dollar (omgerekend bijna 44.000 euro). De twee ontwikkelden door de jaren een sterke vriendschap. Meer dan tien jaar waren ze onafscheidelijk.

Bevriend zijn met de dochter van New Yorks bekendste vastgoedmagnaat was in de jaren negentig allesbehalve alledaags. Een verjaardagsfeestje vieren bijvoorbeeld. Lysandra mocht mee Ivanka’s dertiende verjaardag vieren, op z’n Trumps. Drie limousines brachten haar en veertien anderen naar het Taj Mahal, Donald Trumps duurste casino in Atlantic City (New Jersey) dat na een faillissement de deuren moest sluiten. De tieners logeerden het ganse weekend in het penthouse van papa onder toeziend oog van twee leden van zijn veiligheidsteam.

Op school kwam ze overal mee weg. Ivanka overhaalde Lysandra en andere klasgenoten om aan de ramen van het klaslokaal te gaan staan, hun beha op te trekken en kort hun borsten te tonen (te ‘flashen’) naar de verbaasde voorbijgangers buiten. Ivanka speelde de spreekwoordelijke onschuld zelve en kreeg als enige geen schorsing.

Volledig scherm Ivanka Trump in 2007. © ap

“Ze was als tiener charmant en vroegrijp. Haar beleefdheid en betrokkenheid sprak volwassenen aan”, schrijft Lysandra. “Iedereen was verbaasd als ze haar bezig hoorden. Ze leek naar buiten toe helemaal anders dan haar vader”. Onder vier ogen was dat anders. Als twintiger vroeg Ivanka of ze nog een goeie boekentip wist. Lysandra raadde ‘Empire Falls’ van Richard Russo aan, over een vervallen arbeidersstad. “Waarom raad je mij een boek aan over fucking arme mensen?”, antwoordde Trumps dochter.

Lysandra ontmoette Donald enkele keren, maar die negeerde haar bijna compleet. Het enige wat hij wou weten was of Ivanka wel het mooiste en populairste meisje van de klas was. “Hoewel hij mijn naam niet wist, leek hij wel een fotografisch geheugen te hebben over de veranderingen van mijn lichaam.”

“Ivanka heeft de Trump-radar voor status, geld en macht en haar vaders instinct om anderen onder een bus te gooien om zichzelf te redden”, schrijft Lysandra onomwonden. Als tiener vond ze het bijvoorbeeld niet kunnen dat een leerkracht met een BMW reed.

Lysandra mocht in 2009 nog opdraven als bruidsmeisje bij Ivanka’s huwelijk met Jared Kushner, maar daarna verwaterde hun vriendschap. Wat ze niet voor mogelijk achtte, gebeurde. Donald Trump won de presidentsverkiezingen. Ivanka en Jared groeiden uit tot nauwe adviseurs. Wat haar vooral tegen de borst stuit, is dat Ivanka zich niet uitsprak tegen het ‘bananenrepubliekbeleid’ van haar vader.

De journaliste, die onder meer in Libanon werkte, komt nu pas met haar verhaal naar buiten, om zich te wapenen tegen de kritiek dat ze haar vriendschap probeert uit te buiten. Lysandra zelf heeft op Biden gestemd. Ze sluit niet uit dat Ivanka zich ooit kandidaat stelt voor het presidentschap.

