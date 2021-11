"Voormalige Georgische president Saakasjvili heeft hongerstaking beëindigd"

Medicijn van AstraZene­ca biedt meer dan 80 procent bescher­ming tegen ernstige Covid-19

Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn antilichaampreparaat zes maanden lang meer dan 80 procent bescherming biedt tegen ernstige Covid-19. Het middel, AZD7442 of Evusheld, kan zowel ingezet worden voor preventie als behandeling en is in beide gevallen doeltreffend, klinkt het.

18 november