Voormalige first lady Melania Trump over bestorming Capitool: “Had destijds geen idee dat het aan het gebeuren was”

Melania Trump, echtgenote van de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump, heeft in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ‘Fox News’ gezegd dat ze geen idee had dat aanhangers van haar man het Capitool aan het bestormen waren op 6 januari 2021. Trump was destijds naar eigen zeggen te druk bezig met haar “verplichtingen als first lady”.

“Op 6 januari 2021 was ik een van mijn taken als first lady van de Verenigde Staten aan het vervullen”, aldus Melania Trump in het interview. “Daardoor was ik niet op de hoogte van wat er tegelijkertijd aan het gebeuren was in het Capitool”, zei ze.

Volgens Trump was het haar verantwoordelijkheid om het meubilair van het Witte Huis te archiveren door er foto’s van te nemen. “Het is een zeer belangrijke taak die grote zorgvuldigheid, veel aandacht voor detail en concentratie vereist, zowel bij de planning als bij de uitvoering.” Toch zou de opdracht niet zozeer de verantwoordelijkheid van een first lady zijn, aangezien de conservator van het Witte Huis en de Historische Vereniging van het Witte Huis hoofdzakelijk bevoegd zijn om de collectie van de presidentswoning bij te houden, zo schrijft ‘CNN’.

Melania Trump en haar echtgenoot, ex-president van de Verenigde Staten Donald Trump, enkele weken na de bestorming van het Capitool.

De reactie van de voormalige first lady komt enkele weken nadat haar ex-stafchef Stephanie Grisham een sms-gesprek met Trump vrijgaf. “Wil je op Twitter plaatsen dat vredevolle protesten het recht van elke Amerikaan is, maar dat er geen plaats is voor wetteloosheid en geweld?”, vroeg Grisham op 6 januari aan Trump. Die laatste antwoordde daar echter “nee” op en weigerde dus om een statement te maken over de rellen, waarbij vijf doden vielen.

“Geen informatie gekregen”

In het interview met ‘Fox News’ bleef Trump steevast bij haar standpunt. Ze had die beruchte dag zogezegd geen idee dat aanhangers van haar man het Capitool aan het bestormen waren, hoewel het nieuws wereldwijd gedeeld werd op sociale media en op televisie. Volgens de voormalige first lady zou het daarentegen de schuld van Grisham zijn, die “er die dag niet in slaagde om informatie en inzichten te geven”.

“Als ik over alle details zou zijn geïnformeerd, dan had ik het geweld in het Capitool uiteraard aan de kaak gesteld”, zegt Trump. “En hoewel het gedrag van mevrouw Grisham teleurstellend is, is het niet verrassend en is het ook niet de eerste keer.” Uiteindelijk wachtte de ex-first lady tot vijf dagen na het incident om zich erover uit te spreken.

“Alles wat ze heeft gezegd is bullshit en ze weet het zelf”, zo reageerde Grisham op het Fox-interview met Trump.

De voormalige stafchef van Melania Trump, Stephanie Grisham (18/06/2019).

