Voormalige Catalaanse leider Puigdemont aangehouden op Sardinië: “Spanje zou niets ondernemen tijdens behandeling en moet woord houden”

UPDATEDe voormalige premier van Catalonië, Carles Puigdemont, is aangehouden op het Italiaanse eiland Sardinië. De advocaat van Puigdemont (58) meldt dat hij bij aankomst op de luchthaven van Alghero door de douane werd gearresteerd. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen de voormalige premier die vier jaar geleden naar ons land vluchtte in nasleep van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Advocaat Paul Bekaert stapt naar het Europees Hof van Justitie om de onmiddellijke vrijlating te eisen.

Een Italiaanse rechter zal volgens de advocaat mogelijk vandaag al beslissen of Puigdemont wordt vrijgelaten of uitgeleverd aan Spanje. Dat land wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië in 2017. Na een volksraadpleging riep de toenmalige bestuurder de onafhankelijkheid uit, waarna politieke leiders werden opgepakt of zich genoodzaakt zagen naar het buitenland te vluchten. Puigdemont kan bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.

Volledig scherm Het politiekantoor op de regionale luchthaven van Alghero (Sardinië) waar Carles Puigdgemont na de landing naar toe is gebracht. © EPA

Puigdemont genoot tot begin dit jaar parlementaire onschendbaarheid, nadat hij in 2019 verkozen werd tot Europarlementariër. In maart van dit jaar stemde het Europees Parlement echter in met een verzoek van Spanje om zijn onschendbaarheid op te heffen. Puigdemont stapte naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, maar de rechter bleef bij de beslissing van het parlement. De beroepsprocedure is nog lopende waardoor er nog geen definitieve uitspraak is. Er was volgens de rechter geen reden om aan te nemen dat Puigdemont aan Spanje zal worden uitgeleverd.

Gonzalo Boye, een van de advocaten van de voormalige premier, laat weten dat Puigdemont naar Sardinië reisde om een kunsttentoonstelling te bezoeken en te overleggen met de lokale autoriteiten. Sinds 2017 leefde hij in zelfgekozen ballingschap in Waterloo (Waals-Brabant) om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen.

Volledig scherm Puigdemont en zijn West-Vlaamse advocaat Paul Bekaert, begin 2020. © EPA

Bekaert eist onmiddellijke vrijlating

Puigdemonts advocaat Paul Bekaert stapt vandaag naar het Europees Hof om de onmiddellijke vrijlating bij hoogdringendheid te eisen, zei hij in een eerste reactie op Radio 1. “Spanje had zich ertoe verbonden de behandeling in beroep af te wachten rond het opheffen van de immuniteit. Zolang dit niet was afgehandeld, zou Spanje niets ondernemen, zo staat het letterlijk in het arrest. Als Spanje zijn woordt geeft, mag je er toch van op aan dat het land zijn woord houdt”, merkt onze landgenoot op.

Bekaerts Spaanse collega’s zijn ervan overtuigd dat er kwade wil in het spel is, hijzelf geeft Italië het voordeel van de twijfel. “Misschien is het een communicatiefout tussen Italië en Spanje, en is de arrestatie het werk van een overijverige ambtenaar.” Bekaert had nog geen contact met Puigdemont en verwacht dat hij een Sardijnse advocaat krijgt toegewezen.

Volledig scherm Carles Puigdemont groet pers en aanhangers vanaf zijn balkon in Waterloo (foto uit juli 2018). © reuters

