Voormalige Australische kinderverzorger (45) aangeklaagd voor misbruik van 91 kinderen: “Dit gaat ieders voorstellingsvermogen te boven”

“Dit is een van de meest afschuwelijke gevallen van kindermisbruik die ik heb gezien in bijna 40 jaar politiewerk”, zei adjunct-commissaris van de staatspolitie van New South Wales, Michael Fitzgerald, op een persconferentie. “Wat deze persoon deze kinderen heeft aangedaan gaat ieders voorstellingsvermogen te boven.”

De man werkte op meer dan tien verschillende plekken met jonge kinderen nadat hij alle strenge antecedentenonderzoeken die daarvoor verplicht zijn had ondergaan. Volgens de politie nam hij het misbruik met telefoons en camera’s op, terwijl hij tussen 2007 en 2013 en tussen 2018 en 2022 in meerdere kinderopvangcentra in Brisbane werkte. Ook toen hij in 2013 en 2014 in het buitenland werkte, ging hij door met het opnemen van het misbruik, net als tijdens zijn tijd als werknemer in een kinderdagverblijf in Sydney tussen 2014 en 2017.