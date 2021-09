Voormalige adviseurs Trump gedagvaard vanwege bestorming Capitool

Aantal onderzoe­ken naar binnenland­se terreur in VS meer dan verdubbeld

21 september Het aantal zaken van binnenlands terrorisme in de VS waarover de FBI zich buigt, is sinds de lente van 2020 meer dan verdubbeld. Dat deelde de directeur van de FBI vandaag mee tijdens een hoorzitting in de Senaat. Het ministerie van Justitie waarschuwt dat aanhangers van blanke suprematie en milities een groeiende dreiging vormen.