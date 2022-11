Voormalige aartsbisschop van Straatsburg geeft 'ongeoorloofde aanrakingen' bij vrouw toe

Olietanker in Golf van Oman aangeval­len door drone met explosie­ven

Een olietanker is voor de Golf van Oman aangevallen door een drone met explosieven. De drone was beladen met explosief materiaal. Hoewel niet meteen duidelijk is wie achter de aanval zit, gaat de verdenking uit naar Iran. Israël in Iran beschuldigen elkaar van de aanval. Israël beweert dat Iran onrust wil zaaien in het Midden-Oosten in de aanloop naar het WK Voetbal in Qatar.

