Voormalig Trump-medewerker beschuldigd van belemmering onderzoek naar bestorming Capitool

Rechter wijst klacht van Trump over Twitterver­bod af

Oud-president Donald Trump wilde via een federale rechter afdwingen dat hij weer toegang kreeg tot zijn geblokkeerde Twitteraccount, maar de rechter verwierp de zaak vrijdagmiddag (lokale tijd). Twitter en andere sociale media deden Trump vorig jaar in de ban nadat zijn aanhangers het Capitool in Washington D.C. hadden bestormd.

7 mei