Voormalig superzeiljacht van Franse magnaat Bernard Tapie gezonken voor de kust van Maleisië

UPDATE Trump maakt eerste publieke verschij­ning als ex-president op congres van conserva­tie­ven

8:55 Donald Trump zal op 28 februari tijdens het jaarlijkse congres van conservatieve activisten (CPAC) in de Amerikaanse stad Orlando in Florida een toespraak houden. Het gaat om zijn eerste publieke optreden sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. De vorige keer dat de 74-jarige Trump voor een publiek sprak, was op 6 januari. Niet veel later bestormde een meute van zijn aanhangers het Capitool.