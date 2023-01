Voormalig Speaker John Bercow haalt uit naar Boris Johnson: “Met lengtes voorsprong slechtste premier die ik heb gekend”

“Immoreel, onethisch en niet gefocust”, zo beschrijft de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow ex-premier Boris Johnson. Volgens Bercow is Johnson “totaal verstoken van enige coherente visie” en is hij “met lengtes de slechtste premier die ik heb gekend”. Bercow was tien jaar lang Speaker.

John Bercow werd ook buiten het Verenigd Koninkrijk bekend om zijn opvallende kreet “Order!” in het Britse Lagerhuis, waarvan hij tussen 2009 en 2019 de voorzitter was. Bercow behoorde voor 2009 tot de Conservatieve Partij - die van Boris Johnson - maar de Tory stapte na zijn voorzitterschap in 2021 uit onvrede over naar Labour. Hij vond dat de Conservatieven onder Johnson “reactionair, populistisch, nationalistisch en soms zelfs xenofoob” waren geworden.

Met Johnson boterde het dus niet, ook al had Bercow naar eigen zeggen “niets tegen Johnson persoonlijk”. Dat benadrukte hij in een interview met GB News. “Ik vond hem niet geschikt voor het ambt”, zei Bercow over Johnson. “Hij is zonder twijfel de slechtste publieke spreker van alle premiers die ik ooit heb gehoord. Ik heb nooit iemand gekend die zo klungelt. Hij heeft één goede toespraak gehouden.” Tijdens zijn periode als Speaker werkte Bercow samen met premiers Gordon Brown, David Cameron, Theresa May en Boris Johnson.

In het interview ontkende Bercow verder nog dat hij uit Westminster zou zijn “verbannen” na beschuldigingen van pestgedrag. Bercow hekelde het “amateuristische, krakkemikkige, hopeloos gebrekkige onderzoek”. Hij beseft dat hij fouten heeft gemaakt, maar voegde eraan toe dat hij naar zijn mening “nooit iemand op welke manier en waar dan ook heeft gepest”.

Bercow werd tijdens zijn periode als Speaker partijdigheid verweten: hij zou zich met name tegen de brexiteers hebben gekant en het Remain-kamp hebben bevoordeeld. Daarover zei hij aan GB News dat hij in 2013 net had geholpen om het EU-referendum op de politieke agenda te zetten. “Ik was billijk tegenover de brexiteers toen ze een sterke groep - maar wel een minderheid - waren binnen de regeringspartij, en ik had dezelfde houding tegenover de Remainers na 2016", aldus Bercow. Hij bleef wel bij zijn persoonlijke standpunt over brexit en noemde het uitstappen uit de EU “de meest gigantische mislukking van het naoorlogse buitenlandse beleid” van zijn land.