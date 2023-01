Voormalig Russische president Medvedev: “Schande om over militaire steun aan Oekraïne te praten in Davos”

Nieuw immigratie­sys­teem zadelt Verenigd Koninkrijk op met tekort van 330.000 arbeiders

De immigratiebeperkingen in het Verenigd Koninkrijk, die na het vertrek uit de Europese Unie werden ingevoerd, hebben geleid tot een tekort van 330.000 werknemers in het land. Vooral sectoren met laaggeschoolde arbeidskrachten, zoals de detailhandel, horeca, transport en opslag, worden hard geraakt door het einde aan het vrije verkeer van personen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, meldt de in Londen gevestigde denktank Centre for European Reform (CER).

14:00