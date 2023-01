Voormalig Russisch minister van Buitenlandse Zaken: "Rusland kán en móét verslagen worden in Oekraïne”

Onthuld: hoe het Russische huurlingen­le­ger van Wagner miljoenen euro’s binnen­rijft in Afrika

In Oekraïne vlot het niet meer zo voor de beruchte Wagner-groep. Maar elders in de wereld verdient het Russisch huurlingenbedrijf nog geld als slijk. Een uitgelekt Amerikaans inlichtingenrapport raamt de opbrengst van de mijnbouwactiviteiten die Wagner controleert in de Centraal-Afrikaanse Republiek op één miljard dollar — en dan hebben we het nog niet over de houtkap en vergelijkbare verdiensten in andere landen gehad.

6:42