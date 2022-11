Voormalig Russisch defensiechef krijgt wind van voren nadat hij poseert in uitrusting die bijna volledig uit Westen blijkt te komen

Voormalig Russisch defensiechef Dmitry Rogozin heeft zich de woede van Russische militaire bloggers op de hals gehaald nadat hij aan het front in Oekraïne poseerde in een militaire uitrusting die nagenoeg volledig van Westerse makelij blijkt te zijn. De geschatte kostprijs: minstens een miljoen roebel (15.860 euro), terwijl reservisten vaak nauwelijks een basisuitrusting krijgen.

Rogozin is niet de minste. Hij was eerst Russisch ambassadeur bij de NAVO, daarna vicepremier met de leiding over de defensie-industrie en tot juli dit jaar directeur-generaal van het Russische staatsruimtevaartagentschap Roskosmos. Hij is een van de meest agressieve voorstanders van de oorlog in Oekraïne.

Op zijn Telegramkanaal postte hij echter foto’s die hem zwaar worden aangerekend. Journalisten van het kritische nieuwskanaal ‘Можем объяснить’ ontdekten dat zijn tactische winterjas en zijn Glockpistool met verlengd magazijn uit Oostenrijk komen, zijn tactische vest van Bikatex uit Turkije, zijn laarzen van Zephyr uit Slowakije en zijn V-AR-geweer met PMAG uit Tsjechië.

Naast zijn munitieclips voor een MP5-machinepistool die uit Duitsland komen, heeft hij ook drie munitieclips bij voor een FN SCAR-H. Dat is een automatisch geweer van de Belgische wapenproducent FN, dat zowel in België als de Verenigde Staten gemaakt wordt. Het enige Russische stuk van zijn uitrusting is zijn Armokom-helm.

De totale kostprijs van zijn uitrusting wordt op minstens een miljoen roebel (15.860 euro) geschat. Dat is extra zuur omdat de reservisten die werden opgeroepen bij de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland vaak amper een basisuitrusting kregen om naar het front te vertrekken. Zij klagen nog altijd over een gebrek aan voedsel, uitrusting, munitie en slaapzakken.

Russische militaire bloggers begrijpen niet waarom Rogozin als hooggeplaatst figuur geen patriottische (lees: volledig in Rusland vervaardigde) uitrusting en wapens draagt, een uitrusting die door Rogozin zelf nota bene de hemel wordt ingeprezen. Eén van hen noemt hem “een van de meest verfoeilijke deelnemers” aan de militaire operatie in Oekraïne, omdat hij tegen de NAVO vecht in NAVO-uitrusting.

Eerder deze maand werd bekend dat Rogozin in Oekraïne een groep militaire adviseurs leidde, die militair-technische ondersteuning geeft aan het militair personeel van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Dat meldde de onafhankelijke Wit-Russische nieuwssite Zerkalo.io.

