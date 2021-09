Voormalig president Trump wordt gastcommentator bokswedstrijd

De Trumps zouden niet de reguliere commentatoren vervangen, maar hun gedachten over de wedstrijden kenbaar maken op een aparte stream. In een statement heeft Donald sr. het opvallende commentatorschap bevestigd en laten weten: "Ik hou van goede boksers en van goede wedstrijden. Ik kijk ernaar uit beide te zien zaterdagavond en mijn gedachten ter plekke te delen. Je wil dit speciale evenement niet missen.”

Donald Trump is al langer boksfan. In de jaren 90 haalde hij Mike Tyson naar zijn casino in Atlantic City voor een wedstrijd tegen Michael Spinks. Hij beweerde in 1996 dat hij twintig miljoen had gewonnen door op Evander Holyfield te wedden voor diens wedstrijd tegen Tyson in Las Vegas. De lokale krant ‘Las Vegas Sun’ schreef destijds echter dat onder de lokale bookmakers niemand iets van die winstklapper afwist.