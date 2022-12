Voormalig paus Benedictus XVI (95) overleden

WHO kreeg drie jaar geleden eerste melding van "onbekende longziekte"

Het is vandaag drie jaar geleden dat de Chinese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een eerste melding kreeg van een longziekte van onbekende oorsprong, die uiteindelijk geïdentificeerd werd als een nieuw coronavirus. Ondertussen zijn volgens de WHO al ruim 651 miljoen mensen besmet geraakt met COVID-19 en meer dan 6,65 miljoen mensen gestorven aan of met het virus.

6:00