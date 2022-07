Voormalig onderminister Kemi Badenoch wil Boris Johnson opvolgen als premier

Oud-minister van Financiën Rishi Sunak wil Johnson opvolgen

De voormalige Britse minister van Financiën Rishi Sunak (42) is kandidaat om premier Boris Johnson te vervangen, maakte hij een dag na de aankondiging van Johnsons vertrek bekend. Hij was van 2020 tot 2022 minister van Financiën en was een van de bewindslieden die onlangs ontslag nam uit onvrede over het leiderschap van Johnson. Sunak wordt beschouwd als een van de favorieten.

8 juli