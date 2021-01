Voormalig olympisch zwemkampioen nam deel aan bestorming van Capitool

Voormalig zwemkampioen Klete Keller (38) zit in vieze papieren. Op de Spelen van 2000 en 2004 pakte hij nog vijf medailles, nu moet de Amerikaan vrezen voor zware sancties, nadat hij deelnam aan de bestorming van het Capitool. Op beelden is te zien hoe Keller, die na zijn carrière een tijdje dakloos was en zich al meermaals uitte als Trump-fan, in een sportjack van Team USA tussen de demonstranten staat.

De FBI stelt alles in het werk om de bestormers van het Capitool te identificeren. Ze riskeren zware celstraffen. Volgens The New York Times zijn inmiddels al tientallen relschoppers opgespoord en aangeklaagd. En ook een voormalig zwemkampioen moet nu beginnen vrezen. Op beelden van Julio Rosas, journalist van het conservatieve medium Townhall, valt een grote man op tussen de menigte. Ex-ploegmaats en coaches moesten niet lang twijfelen, toen ze de video op Twitter zagen: ook Klete Keller was aanwezig tijdens de bestorming in Washington.

Keller was herkenbaar aan zijn sportjack van Team USA, de Amerikaanse ploeg op de Olympische Spelen. Omdat ook het groene sjaaltje dat z’n gezicht moest bedekken om zijn hals hing, was hij makkelijk te identificeren voor mensen die vroeger met hem hebben samengewerkt. Hij lijkt de confrontatie met de politie niet aan te gaan, maar maakt ook weinig aanstalten om het gebouw te verlaten.

Keller heeft inmiddels zijn sociale media-accounts verwijderd. Die stonden de afgelopen jaren bol van posts waaruit bleek dat hij een enorme fan was van Donald Trump. Verscheidene media probeerden Keller te contacteren, zonder succes.

Keller is een grote naam in de zwemsport. In totaal won hij vijf olympische medailles. Op de Spelen in Sydney in 2000 veroverde hij brons op de 400 meter vrije slag en zilver op de 800 meter vrije slag. Vier jaar later pakte hij in Athene goud op de 800 meter vrije slag, goud op de 800 meter vrije slag estafette - onder andere met recordmedaillist Michael Phelps - en brons op de 400 meter vrije slag. Keller is ook tweevoudig wereldkampioen op 4x200 meter vrije slag estafette en tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter vrije slag en de 400 meter vrije slag.

Vrije val

Na zijn succesvolle carrière ging het bergaf. Hij vond zijn plaats niet in de maatschappij, scheidde in 2014 van zijn vrouw en werd dakloos. Hij leefde tien maanden in zijn auto en kwam in een zware depressie terecht. Met dank aan zijn zus Kalyn Keller - ook een topzwemster actief op de Olympische Spelen van 2004 - geraakte hij uit het diepe dal. Hij werd zwemleraar, later ging hij aan de slag als makelaar in Colorado Springs. Opvallend: Hoff & Leigh - het makelaarsbedrijf - verwijderde gisteren plots quasi alle informatie van Klete Keller van haar website.

