Voormalig oligarch Michail Chodorkovski: "Poetins einde zal eerder vroeg dan laat komen”

Hij was volgens het Amerikaanse zakentijdschrift ‘Forbes’ ooit de rijkste oligarch van Rusland, maar viel in ongenade nadat hij zich kritisch uitliet over president Poetin en aangeklaagd werd voor belastingontduiking en fraude. Michail Chodorkovski (59) vluchtte naar het buitenland en daar gaf hij nu een opmerkelijk interview aan de Duitse zakenkrant ‘Handelsblatt’. Daarin was hij duidelijk over de toekomst van Poetin: “Zijn einde zal eerder vroeg dan laat komen.”

Chodorkovski is een opmerkelijk figuur. Twee jaar voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie - we schrijven 1989 - richtte hij een van de eerste commerciële banken op in Rusland: de Menatep Bank. Enkele jaren later nam hij in ruil voor een lening van 326 miljoen euro aan de Russische staat een verlieslatende staatsoliemaatschappij over. Die doopte hij om tot Yukos en maakte hij tot de grootste particuliere oliemaatschappij ter wereld.

Als een van de zogenaamde ‘zeven bankiers’ had hij halverwege de jaren negentig niet alleen een enorm vermogen, maar ook heel wat politieke macht. Die verdween onder president Vladimir Poetin.

Kritisch

Op 25 oktober 2003 werd hij opgepakt op verdenking van belastingontduiking en fraude. Hij had zich in de aanloop naar de Russische parlementsverkiezingen in 2004 kritisch uitgelaten over Poetin en geld gegeven aan enkele liberaal-democratische partijen en dat zinde de president niet. In mei 2005 werd hij schuldig bevonden en overgebracht naar een strafkamp. Tot eind 2013 bleef hij achter de tralies zitten.

Volledig scherm Michail Chodorkovski zat van 2005 tot en met 2013 achter de tralies. © PN

Nadat Poetin hem uiteindelijk gratie had verleend, vluchtte hij naar het buitenland. Hij kwam eerst in Duitsland terecht en reisde daarna door naar Zwitserland. Na een nieuwe aanklacht voor vermeende betrokkenheid bij de moord op een burgemeester in Siberië - iets wat Chodorkovski ontkende en bestempelde als “een politiek gemotiveerde aanklacht” - zei hij dat hij politiek asiel zou aanvragen in het Verenigd Koninkrijk. Het was in Londen, waar hij nu woont, dat journalisten van ‘Handelsblatt’ de felle criticus van Poetin nu spraken.

Chodorkovski gaf zijn prognose over hoe hij de toestand in het Kremlin ziet evolueren en hoe hij het ziet aflopen met president Poetin (70). “Poetin zal niet eeuwig leven”, zegt hij. “En gepersonaliseerde regimes overleven hun oprichter meestal niet. Het einde van Poetin zal eerder vroeg dan laat komen.”

Volledig scherm President Poetin. © Getty Images

Als Poetin de oorlog in Oekraïne militair verliest, geeft Chodorkovski hem nog twee jaar te leven. In het andere geval - als hij wint, maar ook als de oorlog aansleept of in een impasse blijft hangen - kan hij het langer trekken. Dan kan het misschien nog tien jaar duren.

Voor het Rusland ná Poetin ziet hij drie scenario’s en die hangen sterk af van het Westen. In het eerste scenario steunt het Westen een opvolger die Rusland wil opsplitsen of zelfs vernietigen. “Maar daardoor zou een nog agressiever Rusland kunnen ontstaan. Het uiteenvallen van Rusland zou het leven van de doorsnee Rus immers een pak slechter maken en dan zou het niet lang duren eer er een nieuwe dictator opstaat die de angst wegneemt en belooft om Rusland weer sterk en machtig te maken”, aldus Chodorkovski.

“Goede tsaar”

In het tweede scenario kiest het Westen voor een “goede tsaar” die Rusland met ijzeren vuist leidt. “Maar ook dat zou slecht aflopen, want de tsaar zou een externe vijand nodig hebben om zijn interne macht te rechtvaardigen.”

Scenario drie is het enige positieve: een parlementaire democratie naar het model van Frankrijk of Duitsland. Maar ook daar waarschuwt Chodorkovski dat we niet naïef mogen zijn. “Geweld speelt een belangrijke rol in Rusland. Alleen diegene achter wie het leger, de geheime dienst en de Nationale Garde staan, doet ertoe. Zo lang die bij elkaar blijven, zal er niets veranderen.”

