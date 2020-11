Voormalig medewerkster Trump: “Melania telt elke minuut af tot haar man geen president meer is en ze scheiding kan aanvragen”

Volgens een voormalig medewerkster van de Amerikaanse president Donald Trump zou first lady Melania (50) niet kunnen wachten tot ze mag vertrekken uit het Witte Huis en daar heeft ze een goede reden voor. “Ze telt elke minuut af tot haar man geen president meer is en ze de scheiding kan aanvragen", aldus Omarosa Manigault Newman in de krant Daily Mail .

Omarosa werd begin 2017 door president Trump aangesteld tot communicatiedirecteur van het Bureau voor Publieke Connecties en intergouvernementele Zaken en bekleedde die functie een jaar. In augustus 2018 bracht ze een ophefmakend boek uit over haar tijd in het Witte Huis - Unhinged (te vertalen als Losgeslagen) - dat door het Witte Huis werd weggezet als “vol met leugens”. Net voor de publicatie onthulde ze ook dat ze stiekem vertrouwelijke gesprekken had opgenomen met de president en zijn stafchef.

Het is niet duidelijk of Omarosa momenteel dicht genoeg bij Melania staat om te weten hoe die zich voelt, maar die indruk wekt ze wel in de Daily Mail. Volgens haar zou Melania willen scheiden zodra haar man geen president meer is en kan dat moment niet snel genoeg komen. “Als ze hem de ultieme vernedering zou aandoen en hem zou verlaten terwijl hij nog president is, zou hij zeker een manier vinden om haar te straffen”, beweert ze.

Speculatie

Hoe de relatie tussen Donald en Melania Trump precies in elkaar zit, is al sinds het begin van zijn presidentschap voer voor speculatie. Volgens CCN-verslaggeefster Kate Bennett - die het boek Free Melania schreef - zou het koppel in aparte slaapkamers slapen. Donald in de grote slaapkamer op de eerste verdieping en Melania in een kamer op de derde verdieping, waar de moeder van Michelle Obama destijds verbleef.

Omarosa Manigault Newman leerde Donald Trump kennen tijdens zijn realityshow The Apprentice.

De vele filmpjes waarin Melania de hand van haar man lijkt weg te slaan of te duwen tijdens officiële gelegenheden en haar frequente afwezigheden, waren olie op het vuur.

Volgens een van de voormalige beste vriendinnen van Melania - Stephanie Winston Wolkoff - zou Melania in het begin van het presidentschap van Trump enkele maanden in New York gebleven zijn om haar huwelijkscontract te heronderhandelen. Daarbij wilde ze onder meer dat hun zoon Barron eenzelfde deel van het familiefortuin zou krijgen als zijn halfbroers en halfzussen. Alles lijkt erop dat ze kreeg wat ze vroeg, met de voorwaarde dat ze getrouwd zou blijven zolang Trump president was.

Huwelijkscontract

Ook de twee vorige vrouwen van Trump zouden een huwelijkscontract gehad hebben. Bij Ivana zouden het er zelfs verschillende geweest zijn, naarmate hun vermogen groeide. Zij kreeg uiteindelijk 21 miljoen euro, hun landhuis in Greenwich en 550.000 euro per jaar voor de opvoeding van hun drie kinderen.

Tweede vrouw Marla Maples kreeg ‘maar’ 850.000 euro. Ze scheidden net voor hun vierde huwelijksverjaardag. Had ze die gehaald, zou ze vijf keer zo veel gekregen hebben.

Donald Trump op een archiefbeeld met zijn eerste vrouw Ivana en zijn vader Fred in 1988.

Melania is intussen even lang met Donald Trump getrouwd als zijn eerste vrouw Ivana. In haar boek Melania and Me omschrijft Winston Wolkoff de first lady als “onverstoorbaar kalm” en iemand die extreem veel waarde hecht aan haar privacy en haar teruggetrokken bestaan. Hoewel ze gelooft dat Melania op een bepaalde manier van haar man houdt, zou ze toch ook “berekend” en “manipulatief” zijn.

Leven na het Witte Huis

Hoe haar leven na het Witte Huis er zal uitzien? Ze zou haar eigen weg kunnen gaan, afhankelijk van wat in haar huwelijkscontract staat. De kans bestaat dat Trump zich in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago (Florida) vestigt, omdat hij in het Democratische New York niet meer op een warm welkom vreest te rekenen. Melania zou dan opnieuw haar intrek kunnen nemen in de Trump Tower in New York City.

Daar zou ze opnieuw het leven kunnen opnemen dat ze voor het presidentschap van haar man had. Schrijfster Kate Imbach omschreef haar in een virale post op Medium ooit als “vrijwillig gevangen in een sprookje”. Ze deed dat na een analyse van de bijna 500 foto’s die Melania op sociale media postte tussen juni 2012 en juni 2015. Die waren bijna allemaal genomen van achter glas: vanuit wagens, haar huis, privévliegtuigen en privéresorts.