Voormalig hoofd coronataskforce: “Trump kreeg onjuiste gegevens over pandemie te zien”

Ook volgens topimmunoloog Dr. Anthony Fauci was het niet altijd even makkelijk samenwerken met president Trump. “Ik had er hoegenaamd geen plezier in om de president tegen te spreken. Het voelde aan alsof je hem niet zomaar kon tegenspreken zonder dat er gevolgen waren.” Werken onder president Joe Biden is dan weer het omgekeerde volgens de immunoloog. “Het feit dat je hier nu kan staan, vertellen wat je weet en wat de wetenschap zegt, is bevrijdend.”