Voormalig Europees president Donald Tusk waarschuwt voor Poolse exit uit Europese Unie

Tusk is waarnemend voorzitter van Burgerplatform, de grootste oppositiepartij van Polen. Hij bevestigde deze week dat hij Brussel en het voorzitterschap van de Europese Volkspartij verlaat om zich opnieuw voltijds op de nationale politiek te kunnen storten. Tusk was tussen 2007 en 2014 al eens Pools premier. Daarna was hij vijf jaar lang voorzitter van de Europese Raad. Sinds 2019 stond hij aan het hoofd van de EVP.

Zijn waarschuwing voor een Poolse exit uit de Unie komt er nadat de fractieleider van de PiS in het Poolse parlement zich deze week luidop vragen was beginnen te stellen bij het EU-lidmaatschap van Polen. "We moeten erover nadenken hoeveel verder, hoeveel meer we nog kunnen samenwerken, zodat we in de EU kunnen blijven en de EU voor ons aanvaardbaar blijft", zei Ryszard Terlecki. Hij verwees expliciet naar de brexit en zei dat Polen ook over "drastische stappen" moet nadenken. Een regeringswoordvoerder zei nadien snel dat het vertrek van Polen uit de EU niet gepland is.