Voormalig CNN-journalist Bernard Shaw overleden op 82-jarige leeftijd

Shaw was het eerste nieuwsanker toen CNN op 1 juni 1980 voor het eerst gelanceerd werd. Door zijn professionaliteit won hij miljoenen kijkers voor zich. Hij versloeg enkele van de belangrijkste verhalen van de afgelopen decennia, waaronder de studentenopstand op het Tiananmen-plein in 1989, de aardbeving in Californië in 1994, de dood van prinses Diana in 1997 en de Amerikaanse presidentsrace van 2000. In 2001 ging hij op pensioen.