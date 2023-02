Voormalig buitenlandminister Christodoulides uitgeroepen tot nieuwe president van Cyprus

Amerikaan mag dronken rijden om te ontsnappen aan woedende vrouw en minnares

Dronken achter het stuur kruipen is in de Verenigde Staten niet altijd strafbaar. Bijvoorbeeld wanneer de bestuurder in kwestie achternagezeten wordt door twee boze vrouwen. Dat heeft een rechtbank in de staat Californië geoordeeld. Rijden onder invloed om te kunnen ontsnappen aan een fysiek gevaar wordt toegestaan door de wet.

11 februari