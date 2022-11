Voormalig Brits soldaat schuldig bevonden aan dood van man aan checkpoint van het leger in Noord-Ierland in 1988

Een voormalige Britse soldaat is schuldig bevonden aan de doodslag op een man aan een checkpoint van het leger in Noord-Ierland meer dan dertig jaar geleden. De 53-jarige David Jonathan Holden stond voor een rechtbank in Belfast terecht voor de dood van Aidan McAnespie in februari 1988.

De 23-jarige katholieke McAnespie werd vermoord in Aughnacloy, net nadat hij een grenscontrole was gepasseerd. Hij was onderweg naar huis na een sportwedstrijd toen hij in zijn rug werd geraakt. Hij stierf ter plaatse. Holden gaf toe dat hij het schot had gelost, maar zei dat het een ongeluk was. Hij had het schot per ongeluk gelost omdat zijn handen nat waren.

Volgens de rechter was Holden echter schuldig aan doodslag door grove nalatigheid. Hij zei dat Holden vanaf het moment dat hij de trekker overhaalde de gevolgen van zijn acties had moeten inzien.

Holden is een voormalig Brits soldaat. Hij is de eerste veteraan die in Noord-Ierland is veroordeeld voor een historisch misdrijf sinds het Goede Vrijdagakkoord van 1998.

Het vonnis komt op het moment dat de Britse regering doorgaat met een controversiële wet die amnestie voorstelt voor mensen die beschuldigd worden van het doden of verwonden van mensen tijdens ‘The Troubles’ of de Noord-Ierse oorlog, het etnisch-nationalistische conflict in Noord-Ierland dat begon in de jaren 1960 en duurde tot de ondertekening van het Goede Vrijdagakkoord op 10 april 1998. Critici zeggen dat het een poging is om voormalige soldaten te beschermen.