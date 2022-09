Voormalig Brits premier Johnson gaat even de mist in en verwisselt Zelensky met Poetin tijdens debat: “Bedankt voor het inspirerende leiderschap”

Amerikaan­se vrouw sterft op toilet van grote winkel, haar lichaam wordt pas vier dagen later gevonden

De politie van de stad Columbia, in de Amerikaanse staat South Carolina, maakt melding van een lugubere en vreemde ontdekking in een warenhuis. De politie zegt dat een vrouw is gestorven op het toilet in de winkel. Maar haar lichaam werd pas vier dagen later gevonden.

