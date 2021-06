Voormalig Brits parlementsvoorzitter John - 'Order, order!’- Bercow stapt over naar Labour: “Conservatieven zijn uitgegroeid tot populistische, soms xenofobe partij”

“Order! Ooooooor­der!” John Bercow: omstreden figuur met verre van onschuldi­ge rol in finale van brexitdra­ma

29 maart “Order! Ooooooorder!” Speaker of the House of Commons (parlementsvoorzitter) John Bercow (56) roept het dezer dagen heel vaak. En beter dan wie dan ook. Logisch. Hij oefent elke avond thuis. Zijn kat heet namelijk “Order”. Bercow, die ondertussen bijna tien jaar op de voorzittersstoel zit in het Lagerhuis, is een bijzonder omstreden figuur in de Britse politiek. De rol die hij speelt in de finale van het brexitdrama is verre van onschuldig.