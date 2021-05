Voormalig Braziliaans minister van Volksgezondheid kiest kant van Bolsonaro

LIVE. Akkoord over gebruik van Europees coronacer­ti­fi­caat - Zweden Europese koploper in aantal nieuwe besmettin­gen

19:09 De WHO vindt de huidige coronasituatie nog te “kwetsbaar”, om internationale reizen weer te hervatten. In ons land kan ondertussen als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, de komende maanden het ‘zomerplan’ beginnen. Experts vrezen echter dat veel maatregelen te snel worden gelost. Ondertussen is 1 op de 3 Belgen gevaccineerd, waaronder ook koning Filip. Bovendien heeft de Hoge Gezondheidsraad een positief advies gegeven voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen met het vaccin van Pfizer/BioNtech. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.