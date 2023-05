Voormalig Audi-topman Stadler bekent schuld in fraudeproces ‘dieselgate’

KIJK. Natuurdocu­men­tai­re­ma­ker getuigt na derde berenaan­val: “Hij heeft me gescal­peerd”

De Duitser Andreas Kieling (63) maakt al meer dan 30 jaar natuurdocumentaires en kent de wereld van de fauna en flora door en door. Toch liep het onlangs mis. Tijdens een opnamemoment werd Kieling verrast door een berenaanval. Hij houdt heel wat verwondingen aan de aanval over, maar na enkele stevige chirurgische ingrepen kan Kieling het verhaal zelf nog navertellen. “Misschien was het een beer met jongen. Of er lag een kadaver in het bos dat de beer wou verdedigen”, laat Kieling als mogelijke redenen voor de aanval optekenen. Het is de derde keer dat Kieling te maken kreeg met een berenaanval. Toch wil hij de schuld niet bij de beer leggen: “Ik ben de indringer. Ik kwam in zijn leefgebied.”