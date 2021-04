Voormalig American footballspeler richt bloedbad aan in VS

De verdachte is Phillip Adams, 32 jaar. Hij stopte zes jaar geleden als prof in de NFL. Daar kwam hij van 2010 tot 2015 achtereenvolgens uit voor de San Francisco 49ers, de New England Patriots, de Seattle Seahawks, de Oakland Raiders, de New York Jets en de Atlanta Falcons.

De slachtoffers zijn arts Robert Lesslie (70), zijn vrouw Barbara (69) en hun twee kleinkinderen van vijf en negen jaar oud. Ook een derde volwassene, de 38-jarige James Lewis werd gedood. Een andere man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het duo was aan het werk op het domein van Lesslie.

Agenten werden ter plaatste gestuurd nadat Lewis zijn baas belde en hem toeschreeuwde dat hij neergeschoten was en dat zijn collega niet meer bewoog. Lewis vroeg zijn baas om de hulpdiensten te bellen. “Hij bleef zeggen: ‘ik ben neergeschoten, ik ben neergeschoten. Bel 911, alsjeblief bel 911", is te horen in een opname van de noodoproep van de werkgever. Lewis zou zelf niet meer in staat geweest zijn om zelf de hulpdiensten te bellen en duidelijk te vertellen waar hij zich bevond. Ook een buurman die geweerschoten had gehoord, belde de hulpdiensten.

De politie heeft nog geen idee wat het motief voor de moord. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat Adams enige relatie had met Lesslie of zijn familie, zegt de lokale sheriff. Momenteel zijn er geen bewijzen dat hij behandeld werd door de arts, of dat hij enige medicatie gebruikte.

Toen de politie hem op het spoor kwam, benam Adams zichzelf van het leven in zijn woning, die hij deelde met zijn ouders, niet ver van het huis waar hij het bloedbad aanrichtte.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

