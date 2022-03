“Voorlopig vredesplan met 15 punten ligt op tafel”, Lavrov ziet hoop op compromis in gesprekken

Lavrov baseert zich volgens Russische media op zijn delegatie, die stelt dat de onderhandelingen vanzelfsprekend moeilijk zijn, maar dat er een kans op een compromis in het verschiet ligt. Sommige leden van de Oekraïense delegatie denken er ook zo over, volgens Lavrov. Hij wees erop dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky recent nog interessante uitspraken heeft gedaan.

NAVO

Het eerdere streven van Oekraïne om lid van de NAVO te worden, was een enorme doorn in het oog van de Russische president Vladimir Poetin. Die wil niet dat nog meer voormalige Sovjet-republieken NAVO-lid worden. Hij ziet dat als een vijandige houding van het Westen en een bedreiging voor de veiligheid van Rusland.

Oekraïne is momenteel recht­streeks in oorlog met Rusland. Daarom kan er enkel een ‘Oekraïens’ model zijn.

Vredesplan

De neutraliteit van Oekraïne is dan ook een van de 15 punten die in een voorlopig vredesplan tussen Moskou en Kiev staan, zo weet ‘Financial Times’. In de voorgestelde deal staat ook dat Oekraïne afstand moet doen van zijn ambities om NAVO-lid te worden. Voorts mag het land geen buitenlandse militaire bases of wapens huisvesten in ruil voor bescherming van bondgenoten, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, zo meldt ‘Financial Times’.