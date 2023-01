Voorlopig geen overeenstemming op ‘cruciale' top, Duitsland wil enkel bij consensus Leopard 2-tanks leveren

Op de bijeenkomst van zowat vijftig bondgenoten van Oekraïne op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland is nog geen beslissing genomen over de eventuele levering van Duitse Leopard-tanks. De vraag is “besproken geweest”, maar “er is nog geen beslissing genomen”, klonk het bij Duits minister van Defensie Boris Pistorius. Volgens de defensieminister klopt het niet dat Duitsland de kwestie “blokkeert”.

Defensieleiders uit ongeveer vijftig landen kwamen vandaag samen op de vliegbasis Ramstein in Duitsland om hun militaire steun aan Oekraïne te bespreken. De grote vraag was hier: komt Duitsland over de brug met moderne tanks? Volgens de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius is dat (voorlopig) niet het geval. “Er is geen uniforme mening”, zegt hij in een verklaring voor de pers. “Er zijn goede redenen voor levering en goede redenen tegen. We kunnen vandaag niet zeggen wat de beslissing zal zijn.” Volgens Pistorius klopt het niet dat Duitsland de kwestie “blokkeert”.

Zelfs over de nodige exportvergunningen die Duitsland moet verlenen aan landen die hun eigen Leopards naar Oekraïne willen sturen, is er geen akkoord bereikt, zegt Pistorius nog. Wel wil Duitsland zich verder voorbereiden om de tanks toch snel te kunnen leveren indien er in de toekomst toch een positieve beslissing zou volgen. Wanneer die er komt, kon Pistorius niet kwijt. “We bereiden ons voor alle scenario’s voor.”

Quote Duitsland laat Oekraïne niet in de steek, maar wij dragen een verantwoor­de­lijk­heid voor ons land en Europa, dus we moeten alles goed afwegen Boris Pistorius, Duitse minister van Defensie

Pistorius gelooft naar eigen zeggen nochtans niet dat Russisch president Poetin de tanks als provocatie zou zien. “Neen, dat denk ik niet. Maar wij dragen een verantwoordelijkheid voor Duitsland en Europa, dus we moeten alles goed afwegen.”

Dat Duitsland Oekraïne op deze manier in de steek laat, ontkent Pistorius. Voor hem “ligt de nadruk nu luchtverdediging”. Duitsland zou onder andere zeven Gepard-luchtdoelraketsystemen en andere belangrijke luchtverdedigingsinstrumenten leveren. “We hebben het hier over meer dan een miljard euro in het voorjaarspakket”, benadrukt Pistorius.

“Deze top is een afspraak met de geschiedenis”

“Dit is geen moment om de steun aan Oekraïne te verminderen.” Met die woorden opende de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vandaag een bijeenkomst van zowat vijftig bondgenoten van Oekraïne op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland. Op het menu staat vooral de levering van zware wapens, waaronder tanks. Vooral Duitsland staat daarbij op de rem. Dat land moet namelijk het licht op groen zetten voor de eventuele levering van Leopold 2-tanks, omdat die van Duitse makelij zijn.

“Deze top is een afspraak met de geschiedenis. De Oekraïense bevolking kijkt naar ons. Het Kremlin kijkt naar ons. Dit is dus niet het moment om in te binden. Het is onze plicht om Oekraïne te helpen, zodat het zich kan beschermen tegen Russische imperialistische agressie”, zei Austin.

De bijeenkomst van de UDCG, een coalitie van zo’n vijftig bondgenoten van Oekraïne, vindt plaats op uitnodiging van Austin en stafchef Mark Milley. Het is al de derde ‘bewapeningsconferentie’ voor Oekraïne. Verschillende landen maakten in aanloop naar de top al nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne bekend. Austin benadrukte nog dat de VS Oekraïne zal steunen “zolang dat nodig is”. “De aanvallen van Rusland waren bedoeld om de geest van Oekraïne te breken. Maar ze hebben gefaald. En het volk van Oekraïne heeft de wereld geïnspireerd.”

Volledig scherm De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. © AFP

Druk op Duitsland

Een aantal landen wil de moderne Leopard 2-tanks sturen, maar wacht nog op groen licht vanuit Berlijn. Deze tanks zijn geproduceerd door Duitsland en volgens de regels van dat land is Duitse toestemming vereist voor het doorleveren aan bijvoorbeeld Oekraïne. De druk op Duitsland neemt steeds meer toe. Polen heeft al gesuggereerd een Duitse machtiging niet te zullen afwachten als die te lang uitblijft. “Als er sterke weerstand is, zijn we er klaar voor om een niet-reguliere actie te ondernemen”, zei Pawel Jablonski, de Poolse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vandaag tegen de Poolse radiozender RMF FM.

Volledig scherm Spaanse Leopard 2 tanks tijdens een NAVO-oefening in Letland in 2022. © REUTERS

Volgens mediaberichten zou Duitsland alleen tanks willen sturen als de Verenigde Staten dat ook doen, maar dat wordt ontkend door een woordvoerder van de Duitse regering. En dus zou Duitsland vandaag toch kunnen besluiten om de Leopards beschikbaar te stellen van het Oekraïense leger.

Zelensky wordt ongeduldiger

De Oekraïense president Volodomyr Zelensky rekent erop dat zijn bondgenoten vandaag “krachtige beslissingen” nemen. Vanzelfsprekend hoopt Zelensky dat Duitsland en andere bondgenoten overgaan tot de levering van moderne westerse tanks aan Oekraïne. “We wachten nu in feite op een beslissing van één Europese hoofdstad”, zei Zelensky gisteravond in een videotoespraak.

De president herhaalde vandaag in een tussenkomst via videoverbinding andermaal zijn pleidooi voor de levering van zware wapens. “Het ligt in jullie handen om een grote levering te doen waarmee het kwaad zal stoppen”, klonk het. “Ik kan jullie honderden keren bedanken (voor de reeds geleverde steun, red.), maar honderd keer dank is niet hetzelfde als honderden tanks”, onderstreepte de Oekraïense president.

Volgens de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov heeft zijn land drie prioriteiten tijdens deze bijeenkomst: “Meer luchtverdedigingssystemen, wapens voor offensieve operaties zoals tanks en ten slotte nog systematische munitievoorziening”, schreef hij op Twitter.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een videotoespraak er bij landen op aangedrongen meer wapens naar Oekraïne te sturen. © ANP / EPA

Kremlin: “Westerse tanks halen niets uit”

Westerse tanks zullen “niets” veranderen aan de situatie op het terrein, zo heeft het Kremlin gewaarschuwd naar aanleiding van de bijeenkomst. “De tanks zullen Oekraïne niet helpen Rusland te verslaan”, klinkt het. “Dergelijke leveringen zullen niets fundamenteels veranderen, maar enkel nieuwe problemen voor Oekraïne creëren”, zo zei Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov. “Het Westen heeft last van een illusie waarin ze denken dat Oekraïne Rusland kan verslaan”, aldus Peskov.

Rusland waarschuwt daarbij dat het Westen “spijt” zal krijgen als het toch tanks levert. Volgens het Kremlin is het conflict tussen Oekraïne en Rusland steeds meer uit de hand aan het lopen. “We zien daarbij ook betrokkenheid van de NAVO, zowel indirect als direct.” De Verenigde Staten zijn één van de landen die Oekraïne steunen met veel wapens. Rusland zegt dat de band met de VS op een dieptepunt is. “Wij zien niet in hoe die band kan worden verbeterd.”

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag ook de “speciale militaire operatie” van Moskou besproken met zijn Veiligheidsraad, melden staatsmedia. Volgens het persbureau RIA werd de vergadering bijgewoond door voormalig president Dmitri Medvedev, secretaris van de Veiligheidsraad Nikolai Patroesjev, minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, minister van Defensie Sergej Sjojgoe en andere hooggeplaatste ambtenaren. Wat er precies besproken is op de vergadering, is niet duidelijk.

OVERZICHT. Nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne

België kondigde gisteren al aan dat het opnieuw wapens wil leveren aan Oekraïne. Het zou onder meer gaan om luchtdoelraketten, antitankwapens, machinegeweren en munitie. Volgens een politieke bron zou dit “de grootste wapenlevering ooit zijn van ons land”. Het bedrag van de huidige steun, het nieuwe hulppakket nog niet meegerekend, bedraagt al 90 miljoen euro. Denemarken geeft alle negentien Caesar-artilleriesystemen waarover het beschikt. Het gaat om vrachtwagens die uitgerust zijn met een kanon. De projectielen kunnen tot veertig kilometer ver doel raken. Het Verenigd Koninkrijk gaat op zijn beurt zeshonderd extra Brimstone-raketten sturen. Zaterdag kondigde Londen ook al aan dat het als eerste westerse land tanks zal leveren aan Oekraïne. “Als president Poetin erop rekent dat we ons dit jaar gaan vervelen, heeft hij het mis”, stelde de Britse Defensieminister Ben Wallace. Estland stuurt voor 113 miljoen euro aan militair materieel naar Oekraïne. Zweden levert het Archer-artilleriesysteem, een moderne mobiele houwitser waar Kiev al maanden om vraagt. De zelfrijdende Archers zijn in staat om in 2,5 minuten tijd 20 artilleriegranaten tot 50 kilometer ver af te vuren zonder dat er iemand van de bemanning moet uitstappen. Na het vuren kan de truck meteen weer wegrijden om tegenvuur te ontwijken. Er volgen ook nog 50 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen en draagbare antitankraketten. Finland gaat ook voor meer geld aan materieel naar Oekraïne sturen. Het land levert nu voor meer dan 400 miljoen euro aan militaire middelen. Tot dusver stuurde Finland in totaal 190 miljoen euro aan materieel naar Oekraïne. Dat bedrag is met de nieuwe donatie dus verdrievoudigd naar 590 miljoen. De Verenigde Staten doen verreweg de grootste levering. Alles samen gaat het voor omgerekend 2,3 miljard euro aan materieel, dat maakte het ministerie van Defensie gisteren bekend. De krachtige Abram-tanks worden echter niet geleverd. Washington levert 59 bijkomende Bradley-pantservoertuigen. Die komen boven op de 50 exemplaren die de Amerikanen op 6 januari al beloofd hadden. Daarnaast gaan er nog 90 Stryker-pantserwagens naar Oekraïne. Voorts stuurt het Pentagon 350 militaire terreinwagens van het type M998 (‘Humvee’), net als 53 mijnbestendige MRAP-transportvoertuigen. Kiev krijgt ook extra raketten voor de al geleverde NASAMS- en HIMARS-luchtafweersystemen, 8 Avenger-luchtafweersystemen en munitie. Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari vorig jaar hebben de VS ruim 26,7 miljard dollar (24,7 miljard euro) aan militaire hulp geleverd, aldus het Pentagon.

Volledig scherm Spanish army tank Leopard 2 of NATO enhanced Forward Presence battle group fires during the final phase of the Silver Arrow 2022 military drill on Adazi military training grounds, Latvia September 29, 2022. REUTERS/Ints Kalnins © REUTERS