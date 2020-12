Voorlopig geen “noemenswaardige ontdekkingen" bij de opgravingen naar 9-jarig meisje dat door Michel Fourniret vermoord zou zijn

Michel Fourniret vijf uur onder­vraagd in zaak Estelle Mouzin

25 augustus Seriemoordenaar Michel Fourniret is opnieuw ondervraagd door de onderzoeksrechter. Justitie schoot in actie nadat Monique Olivier enkele dagen geleden verklaard had dat haar ex-man Estelle Mouzin ontvoerde en vermoordde in de Franse Ardennen.