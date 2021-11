Voorlopig geen akkoord gevonden op klimaattop: “Slotverklaring pas zaterdag verwacht”

Royalty Prins Philip was een pionier voor het milieu: “Klimaat­ver­an­de­ring? Hij werd destijds in zijn gezicht uitgela­chen”

Nog geen Greta Thunberg in de jaren 50, wél een enorm bezorgde Britse prins. Hij werd destijds bijna voor gek verklaard, maar vandaag weet iedereen dat Philip zich terecht vragen stelde over de verandering van het klimaat. Vandaar dat zijn weduwe, Queen Elizabeth, hem extra in de bloemetjes zette tijdens haar speech op de COP26. “Hij had een passie voor de natuur en voor dieren, zoals je dat in die tijd amper tegenkwam”, zeggen royalty-experts. Philip stak zelf bomen in de grond, bestudeerde dieren, hielp het WWF oprichten en reisde de hele wereld af op zoek naar antwoorden. Zelfs Sir David Attenborough beaamt het: “Philip was een pionier voor het milieu.”

5 november