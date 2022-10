Voorbereidingen gestart voor begrafenis van slachtoffers gruwelijk bloedbad in Thais kinderdagverblijf

Familiele­den van slachtof­fers getuigen na gruwelijk bloedbad in Thailand: “Geweend tot ik geen tranen meer over had”

Thailand is in diepe rouw na de zware schietpartij die gisteren plaatsvond in een kinderdagverblijf in het noordoosten van het land. Bij het drama kwamen minstens 38 mensen om het leven, onder wie 23 kinderen. Een dag na de tragische gebeurtenis komen de eerste getuigenissen van de nabestaanden van de slachtoffers naar buiten, en die zijn bikkelhard. “Toen ik zag dat de naam van mijn kleinzoon op de lijst van de slachtoffers stond, ben ik flauwgevallen”, klinkt het onder meer.

12:37