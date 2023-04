Voorbereiding Oekraïens tegenoffensief nadert einde: al 230 tanks en 1.550 pantservoertuigen zijn geleverd

EXCLUSIEF. "Er is maar één manier om te ontsnappen aan een uitputtingsoorlog”

"De voorbereidingen naderen hun einde", aldus Reznikov tijdens een persconferentie in Kiev. "De uitrusting is beloofd, voorbereid en gedeeltelijk geleverd." Volgens Reznikov bevindt de training van Oekraïense militairen op de pantservoertuigen en infanteriegevechtsvoertuigen die aan Oekraïne zijn geleverd, zich in de laatste fase.