Voor vijfde dag op rij recordaantal coronabesmettingen in India

IN BEELD. Massacrema­ties in Delhi: India kreunt onder nieuwe coronagolf

23 april Het aantal coronapatiënten in India stijgt explosief. Het land maakte vandaag melding van ruim 332.000 nieuwe besmettingen, de hoogste dagelijkse stijging die wereldwijd ooit is vastgelegd. Ziekenhuizen klagen over tekorten aan bedden, zuurstof en geneesmiddelen en zien zich soms genoodzaakt om patiënten te weigeren. Ondertussen vinden in hoofdstad Delhi massacrematies plaats om de grote aantallen doden te kunnen verwerken.