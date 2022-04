Voor Tunesië gezonken tanker lekt geen diesel in zee

Tanker met 750 ton diesel vergaan voor de kust van Tunesië: autoritei­ten proberen milieuramp af te wenden

Een tanker geladen met 750 ton diesel is vrijdagavond voor de kust van Tunesië gezonken. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de haven van Gabès in zwaar weer. De zeven opvarenden zijn gered door de Tunesische marine. De Tunesische autoriteiten proberen momenteel een milieuramp af te wenden.

