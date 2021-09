Voor taliban zijn enkel nog vrouwen wier job wc's reinigen is welkom op werkvloer, andere vrouwelijke ambtenaren in Kaboel opgeroepen om thuis te blijven

Dit is de Amerikaan die het verprutste in Afghanis­tan, en daar al 40 jaar geleden mee begon

14 september Dat de taliban opnieuw de scepter zwaaien, is grotendeels te wijten aan Zalmay Khalilzad. Hij is de man die al sinds Ronald Reagan bepaalt wat de Amerikanen in Afghanistan doen, de taliban heeft helpen ontstaan en nu het vredesakkoord onderhandelde dat hen terug aan de macht heeft gebracht. “Het is onbegrijpelijk dat die man nog steeds een job heeft”, klinkt het in Washington.