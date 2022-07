Voor Rusland cruciale brug in Cherson "zwaar beschadigd" door Oekraïense bombardementen

WHO: aantal coronabe­smet­tin­gen in zes weken tijd verdrievou­digd in Europa

In de afgelopen zes weken is het aantal besmettingen verdrievoudigd in de Europese regio. Dat zegt Hans Kluge, de regionale directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, in een persbericht. Hij roept landen op om dringend de tekortkomingen in de monitoring van het virus aan te pakken.

