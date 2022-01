Voor miljoenen aan cocaïne in Rotterdamse haven onderschept

Franse kannibaal ontsnapt uit psychia­trisch ziekenhuis en valt vrouw aan

In Toulouse is woensdag urenlang gezocht naar een man die ontsnapt was uit een gesloten psychiatrisch ziekenhuis. Het ging om Jérémy Rimbaud (34), die bekend werd als de ‘kannibaal van de Pyreneeën’ nadat hij in 2013 een negentiger doodde en zijn hart en tong opat. De man viel tijdens zijn ontsnapping een vrouw aan, maar kon ‘s avonds al weer gevat worden.

21 januari