Voor iedere coronadode een bloem: artiest in Zweden maakt aantal Covid-overlijdens pijnlijk tastbaar

Al maanden vliegen de coronacijfers ons om de oren: X aantal nieuwe besmettingen, X aantal overlijdens, X aantal ziekenhuisopnams,... In Zweden is dat niet anders. Omdat kunstenaar Geert van der Vossen zich weinig kan voorstellen bij deze getallen, maakt hij ze tastbaar. Voor iedere Covid-dode knutselt de artiest een metalen bloem in elkaar en plant die in een veld.

Geert van der Vossen heeft Nederlandse roots en woont in het Zweedse dorp Broddetorp. In een reportage op de Britse openbare omroep BBC wijst hij op de coronacijfers die sinds het begin van de crisis publiek worden gemaakt. “De getallen zeiden mij helemaal niets”, vertelt van der Vossen. “Ik wou daar iets mee doen. Het was angstaanjagend en vreemd.”

Tastbaar

Hij voegde de daad bij het woord en maakt sindsdien een metalen bloem voor iedere overleden coronapatiënt in Zweden. Dagelijks checkt de artiest het aantal overlijdens op de website van de Zweedse gezondheidsautoriteiten. Daarna gaat hij aan de slag in zijn atelier

De handgemaakte kunstwerken plant van der Vossen in een veld. Op het moment van de BBC-reportage prijkten er reeds 6.561 metalen bloemen in de aarde. Of anders gezegd: meer dan 6.500 Covid-overlijdens maakte de artiest toen al pijnlijk tastbaar.

Respect

Niet alleen de voor hem weinig zeggende cijfers deden van der Vossen aan het project beginnen. Hij wil voor de overledenen ook een plek creëren waar ze respect kunnen krijgen. Iets waar zij aan het einde van hun leven niet altijd op konden rekenen, meent de maker van de bloemen.

“Ik vind het zo angstaanjagend dat niemand werd toegelaten in de buurt van iemand die corona had. Wanneer het wel mocht, dan waren er veel maatregelen, onzekerheid en angst.” Doel van de installatie is dan ook om ieder Covid-slachtoffer de aandacht te geven die het op het moment van overlijden mogelijk niet gekregen zou hebben.

Meer informatie over Geert van der Vossen en zijn kunstwerken vindt u op zijn website of op Instagram.