Voor honderden eindigt cruise voortijdig op Gran Canaria wegens Covid-gevallen aan boord

Ghislaine Maxwell spreekt voor het eerst tijdens proces: “Geen bewijs geleverd, dus ik hoef niet te getuigen”

In het proces over de vermeende sekshandel van Ghislaine Maxwell (59), de rechterhand van ‘misbruikmiljardair’ Jeffrey Epstein (66), heeft de Britse socialite vrijdag zelf voor het eerst gesproken. Ze zei dat de openbare aanklager er niet in geslaagd is bewijs te leveren van haar schuld aan seksuele misdrijven. Maxwell vond het dan ook niet nodig zelf te getuigen in de spraakmakende zaak.

18 december