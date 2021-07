Voor het eerst vrouw uit inheemse gemeenschap benoemd als gouverneur-generaal van Canada

Gemenebest

Canada is een van de landen in het Gemenebest van Naties (Commonwealth of Nations) met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Het koningshuis wordt in het land vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal.

Simon volgt in die functie Julie Payette op, een gewezen astronaute die in januari ontslag nam na berichten over intimidatie van medewerkers. De gouverneur-generaal blijft normaal gezien vijf jaar op post.