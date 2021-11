Voor het eerst voegt vrouwelijke zwarte NASA-astronaut zich bij bemanning ruimtestation

Watskin, die in 2017 bij het astronautenkorps van NASA kwam, zal de rol van missiespecialist van NASA’s SpaceX Crew-4 op zich nemen, samen met Kjell Lindgren en Robert Hines van NASA en Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti. De raket wordt in april 2022 gelanceerd. Zes maanden lang zal het team wetenschappelijke experimenten uitvoeren, zo maakte NASA eerder deze maand bekend. Bovendien is het ook de eerste keer dat Watkins naar de ruimte reist.

Wie is Jessica Watkins?

Watkins vertelde aan The Times dat ze hoopt gekleurde kinderen en vooral “jonge gekleurde meisjes te inspireren. Voor mij zelf is dat heel belangrijk geweest, dus als ik daar op de een of andere manier aan kan bijdragen, is dat zeker de moeite waard”, voegde ze eraan toe.

De astronaute studeerde geologische en milieuwetenschappen aan de Stanford University en behaalde een doctoraat in de geologie. Voordien werkte Watkins voor het wetenschappelijke laboratorium van NASA, aan projecten waaronder de Mars Curiosity rover-missie. “Astronaut worden was iets waar ik al heel lang van droom, maar iets waarvan ik dacht dat het nooit zou gebeuren”, staat te lezen in The Times.

Volledig scherm Mae Jemison © epa

Geschiedenis schrijven

Watskin volgt andere Afro-Amerikanen op die al geschiedenis schreven in de ruimte. Zo was er Guion Bluford, de eerste Afro-Amerikaan die tijdens een missie in 1983 de ruimte in vloog. De eerste zwarte vrouw die de ruimte betrad, was Dr. Mae Jemison in 1992.

