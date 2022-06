Voor het eerst vakbond in Amerikaanse Apple Store: twee derde van medewerkers stemt voor syndicalisering

De meerderheid van de werknemers van een Apple Store in de Verenigde Staten heeft voor de oprichting van een vakbond gestemd. Het gaat om een primeur voor de technologiereus, die tot nu met succes had geprobeerd pogingen om te syndicaliseren te ontmoedigen.

Van de 110 werknemers van de winkel in Towson, vlakbij Baltimore in de staat Maryland, stemden er 65 voor en 33 tegen. De telling werd live uitgezonden door het federale agentschap dat toezicht hield op de stemming.

Een groep werknemers met de naam AppleCORE (Coalitie van georganiseerde retailmedewerkers van Apple) voerde campagne voor de oprichting van een vakbond. Ze eisen inspraak over lonen, werktijden en veiligheidsmaatregelen. “Het is gelukt Towson!” tweette de organisatie in de nacht van zaterdag op zondag.

Het stemresultaat betekent dat de werknemers van de winkel, die sinds woensdag konden stemmen, hun eigen afdeling van de vakbond IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) moeten vormen zodra het agentschap de resultaten heeft goedgekeurd.

Het is niet de eerste Apple Store die een vakbond probeert op te richten, maar wel de eerste poging die effectief tot een stemming heeft geleid. Apple weigerde commentaar te geven op het nieuws.

Volledig scherm Archiefbeeld. Ook bij Amazon stemden de werknemers van een magazijn in New York met een meerderheid voor de oprichting van een vakbond. (01/04/22) © ANP / EPA

Symbolische overwinningen

De vakbonden, die het al decennia moeilijk hebben in de VS, hebben de afgelopen maanden enkele symbolische overwinningen behaald, te beginnen met de uitdrukkelijke steun van president Joe Biden.

De oprichting van de eerste vakbond in een rechtstreeks door de keten beheerde Starbucks in de VS in december werd onthaald op enthousiasme. Ondertussen mobiliseren ook werknemers , vaak jong en hoogopgeleid, van ngo's, universiteiten, musea en de media.

Bij Amazon hebben de werknemers van een magazijn in New York begin april voor een verrassing gezorgd door met een meerderheid voor de oprichting van een vakbond te stemmen, een primeur voor het concern in de VS.

Amazon heeft echter gevraagd de uitslag te annuleren en een tweede stemming te organiseren.

