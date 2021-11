Voor het eerst sinds juli meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen in Nederland

Hamza Attou op proces aanslagen Parijs: “Vaak doe ik eerst en denk ik dan pas na, dat heeft me ook hier gebracht”

Voor het speciale hof van assisen in Parijs over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is vandaag Hamza Attou (27) verhoord. Attou bracht Salah Abdeslam, de enige overlevende van het terreurcommando, met de auto mee naar Brussel op 14 november. Attou vertelde onder meer over hoe hij drugs dealde in het café van Brahim Abdeslam, de broer van Salah die zichzelf opblies in Parijs. Ook Mohamed Bakkali (34) is vandaag verhoord. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij meehielp aan de logistieke voorbereidingen van de aanslagen en moest onder meer uitleg geven over een reis die hij maakte in 2012 naar Egypte.

