Voor het eerst sinds begin van pandemie coronabesmettingen vastgesteld op eilandengroep Palau

Vijf officiële websites taliban op zwart

1:16 Vijf officiële websites van de Afghaanse taliban zijn sinds vrijdagavond laat op zwart. De sites zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de taliban, die ze gebruiken voor het verspreiden van officiële informatie. Het is onduidelijk of er technische problemen zijn of dat sprake is van een doelgerichte actie tegen de de radicaalislamitische organisatie.